又有棒球隊？台南市中西區1日凌晨，一名開保時捷的王姓男子酒後與張姓男代駕起衝突，兩人因代駕費用起口角，王男疑似拿出球棒打斷張男的手指，還開車對著張男繞行，事後王男慘遭警方依法移送。
據了解，26歲王姓男子於本月1日凌晨4時許駕駛保時捷，至台南市中西區的KTV與友人飲酒，王男散會後請張姓男子代駕，到家後張男向王男收取1000元費用，但王男認為金額高昂，嫌棄張男的駕駛技術不好而不願付錢，兩人遂當街爆發激烈口角。
孰料，王男見狀竟從車輛內取出球棒作勢想打人，張男則在搶奪球棒的過程中，意外弄斷小拇指，兩人爭執引起周邊民眾關注且報警。警方到場時，王男則酒後駕駛保時捷，以張男為圓心持續繞行圈。
警方指出，到場後隨阻止張男駕駛並查扣球棒，張男供稱他在上車前就給王男500元，但下車又再被討1000元，他實在覺得不合哩，兩人才起爭執。警詢後將王男依傷害、公共危險等罪移送法辦。
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