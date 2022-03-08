美國一名43歲男子在垃圾掩埋場工作，下班後他便使用場內的流動廁所，豈料另一名正在操作推土機的駕駛，竟未看到流動廁所的位置，直接輾壓過去，發現壓到東西便趕緊下車查看，才發現同事被自己壓死，讓人看了非常難過。

根據《每日郵報》報導，43歲男子亨德森（Aaron Henderson）在佛羅里達州的垃圾掩埋場工作，主要負責場內的交通管制，本月4日他工作結束後，便使用附近的流動廁所，豈料一名推土機駕駛正要去停車時，並未注意到擺放路旁的流動廁所，竟直接壓了過去。

推土機駕駛表示，當時機器前方的推土刀離地約1公尺左右，正好擋住他的視線，他正要將車開往場內的集結區時，突然聽到一聲巨響，他才發現自己輾過流動廁所，隨即趕緊下車查看，才驚覺亨德森已經慘死在廁所裡，趕緊通報職業安全與健康管理局。

當局表示，「這是一起悲慘的工安事故」，初步研判該事件為不幸意外，但仍需待進一步調查。據了解，這是垃圾掩埋場歷史上第一起死亡事件，該郡郡長比斯利（Bill Beasley）遺憾表示，「垃圾掩埋場是機械工具進出頻繁的環境，每天有數百輛卡車在掩埋場卸貨，過去從未經歷過這樣的事情」。