保七總隊三大隊台中市西區駐地，莊姓警官疑不滿被無理調動，自己拍攝影片稱，「遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，我現在是歷來第三位幹部，準備即將被調走，但是我沒做錯什麼....」等語，他表示對調動及處分不能接受，所以揚言進槍械室領槍彈，要對這次懲處案作出嚴重抗議。經大隊幹部獲知莊的訴求，通知總隊長前往安撫莊，凌晨3時許莊離開槍械室，讓整件事情平安落幕。

莊姓警官除發布影片另3000字文章提出8項指控，要求監察院調查；其中莊提到，沒做錯什麼，同仁匿名檢舉主管外出洽公，臨時受邀餐敘，第1次是外出採橘子準備給北上支援機動保安警力同仁當慰問物品，從以前同仁每次外出支援機動保安勤務，他都會自掏腰包購買物品慰問同仁，此次也不例外，只是碰巧同事的同學來電受邀採橘子，適逢中午用餐時間，一起用餐如此而已。

莊姓警官沉重表達「我真的不甘願，也不願再忍受無理處分委屈求全」，警方獲報除派員處置，並通知家人與其長官，最後由總隊長、大隊長不斷與莊溝通，讓莊情緒平穩。

保七總隊第三大隊指出，中隊長莊里德職務異動的關係，因情緒性反應，將自己反鎖在槍械室一事，經大隊總隊長於凌晨2時45分對莊工作給予了解後，對於其提出的工作改善建議將協調該單位解決，另外莊違紀的部分另案查處。