據報載，內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊第二中隊莊姓中隊長，於3月19日晚間11時許，向媒體控訴保警第七總隊縱容匿名檢舉，肇致遭受不當處分及異地調整職務，並反鎖於駐地槍械室，準備使用最激烈手段為自己平反，迄總隊長到場與莊員對話，本次事件始於翌日凌晨3時許落幕，惟已引發社會關注與討論。

監察委員王幼玲、蔡崇義、王美玉對此事件甚表關切及重視，已申請自動調查，並指出，本案涉及警察機關所屬人員之工作權益保障、有無職場權力霸凌情事，以及受處分人員之救濟程序與管道是否周妥。另就莊員指陳保警第七總隊長期縱容匿名檢舉案件，致所屬幹部遭受不當處分等情，監察院秉於客觀公正立場瞭解實情，並依法行使職權。

監察委員表示，本次事件發生之始末為何？保警第七總隊就莊員所為之行政處分，是否符合規定及比例原則？有無涉及職場權力霸凌情事？另對於匿名檢舉案件之處理，是否符合相關規定？查處作為是否妥適周延？相關人員處理過程有無涉及怠惰失職情事？容有深入調查瞭解之必要。