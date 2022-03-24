台東地檢署主任檢察官謝長夏。（蔡旻妤攝）

律師張靜因涉妨害秘密罪日前遭台東地檢署搜索約談，但檢方聲押後被台東地院認定拘提程序有瑕疵當庭釋放。張靜24日在數名律師陪同前往台北地院自訴東檢承辦檢察官和2名主任檢察官，控告他們涉嫌使公務員登載不實、違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密及妨害秘密，而東檢24日火速依妨害秘密罪和違反個人資料保護法對張提起公訴。

張靜24日台北地方法院遞狀，自訴台東地檢署主任檢察官謝長夏涉嫌加重誹謗、偽造文書罪。同時也委託律師到台東地方法院提出刑事自訴，控告承辦此案的東檢主任檢察官陳筱茜、檢察官羅佾德涉嫌違法搜索、妨害電腦使用、公務員洩密、妨害秘密等罪，另控羅佾德涉嫌偽造文書等罪。

張靜表示，他根本不是沙龍實際經營者，監視器又是委託新光保全裝設，由新光保全控制拍攝畫面，他不可能以監視器偷拍，竟遭謝長夏發布新聞稿徵求「被害人」，言論顯非事實，謝長夏涉嫌加重誹謗罪。

對於張靜的指控，謝長夏強調一切依法執行傳票、拘提程序。謝長夏說明案情，張靜及女友黃女分別是台東市「綠絲美髮美體沙龍」店負責人及服務人員。張靜2016年11月10日向保全公司簽訂監視器買賣契約，買斷保全公司監視器設備及其主機儲存影片檔案設備。

因張靜認原設備儲存硬碟容量不足，又另行加購大容量儲存影片硬碟，儲存期間可長達半年。張靜指示保全人員在按摩房間（亦為顧客更衣處）的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中1顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

另外，保全公司工程師依張、黃2人指示，每半年1次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝並存入隨身碟，持至張靜經營之律師事務所，交予事務所的行政助理。

謝長夏表示，偷拍時間長達5年以上，迄偵查終結有5名被害人提出告訴。其中1被害人前往按摩店10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣之監視器主機。另部分轉存檔案流向不明，偷拍後拷貝交予律師事務所影像檔部分未查獲，張、黃2人不願交代流向，因此被害人全裸和裸露私處影像有散播危險，檢察官除繼續偵辦外，也建請承審法官適時、適當將張、黃2人強制處分。