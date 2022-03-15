台中市議員林祈烽15日在市議會出示「斷手斷腳」血淋淋照片，抨擊竟然是學校拿來恐嚇學生，教育局查證是「萬聖節道具」，但也讓學生嚇到做惡夢。教育局指出，麗喆幼兒園的莊姓教保員行為對幼童身心皆非合適方法，被通報不當並進行調查後，確定莊員違反兒少權法遭裁罰9萬元，也通報為不適任資格，已於今年3月11日離職。

市長盧秀燕早上表示，即便是萬聖節拿出此道具，也不合宜，小孩受不起驚嚇，我要求教育局要再查證，也不能只聽取片面之詞，應持續調查。

教育局表示，麗喆幼兒園的莊姓教保員行為對幼童身心皆非合適方法，因此被通報不當並進行調查後，家防中心已確定莊員違反兒少權法第49條第1項第2款，社會局已裁罰9萬元，也通報為不適任資格，已於今年3月11日離職。

教育局指出，教育局的調查小組繼續對幼兒園進行調查，現正訪談家長及行政人員，等調查結果出爐，再判斷幼兒園是否渉及隱匿或其他違失，進一步對幼兒園做後續裁處。