歌壇天王周杰倫與昆凌在2015年結婚，婚後進度飛快，實踐「三年抱兩」目標，育有6歲女兒Hathway和3歲兒子Romeo，周董也變身為寵妻魔人，夫妻倆感情相當甜蜜，如今結婚7年，今年1月鬆口懷上第三胎，備受外界祝福，昆凌懷孕消息曝光後，不時曬出日常照，昨晚她在社群貼出與好友相聚的照片，赫見上圍三級跳，引發熱議。

昆凌、周杰倫宣布懷上三寶後，便大方曬生活照，日前貼出一張自拍照，只見正處於孕期的她，雖然素著一張臉，但氣色跟膚況卻相當好，展現光澤水煮蛋肌，而不只皮膚照顧得很美，昆凌昨晚(2/27)在IG限時動態轉發跟好友聚會的照片，上頭寫著「池中蛟龍&運動甜心」，昆凌在照片的中央C位，放下一頭棕色長髮並旁分，身穿灰色長袖貼身上衣，脖子上的金色項鍊隱約散發著光芒。

昆凌懷孕後，難得全身入鏡，孕肚已經相當大。(翻攝自hannah_quinlivan IG)

昆凌這張日常照，深U領口超吸睛，因為懷孕的關係上圍激增，傲人雙峰擠爆領口，展現深邃事業線，而底下則微微露出孕肚，已經非常明顯，臉上則是淡妝，但氣色看上去非常好，膚況無暇，且四肢仍跟孕前一樣纖細，養胎不養肉。

先前昆凌曾上傳一張對鏡自拍照，懷孕後難得全身入鏡，即使穿著黑色內搭衣服外搭灰色風衣，還側背著包包，但孕肚仍是無所遁形，已經相當明顯，讓網友不禁猜測她應該離生產日不遠了，但周董夫妻倆至今都沒有公開預產期跟寶寶性別，保密到家。