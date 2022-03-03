大陸女星江疏影以清新氣息、精緻五官和姣好身材，成為氣質女星代表，加上江疏影2020年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，也讓她再攀演藝事業高峰，親民的江疏影也不吝嗇和網友分享生活日常，她昨（2日）就在微博曬健身照，江疏影大方頂素顏入鏡，而她身穿深U背心也讓上圍跟著若隱若現。

江疏影昨在微博曬出3張健身照，並寫下：「不同城市的相同日常」，最吸睛的是江疏影大方頂素顏、身穿黑色深U背心入鏡，她長髮隨興從肩上落下，35歲江疏影肌膚白皙透亮、氣色極佳，而從江疏影拍照的邪惡視角中，她的鎖骨曲線絕美、白嫩美胸也跟著若隱若現，畫面相當養眼。

江疏影大方頂素顏入鏡，而她身穿深U背心也讓上圍跟著若隱若現。（圖／取材自江疏影微博）

在江疏影曬出的健身照中，有一張是江疏影躺在地上自拍，她身穿粉紅色短版T恤，小蠻腰跟著見客，纖細身材曲線相當吸睛，江疏影曬辣照吸引工作室留言：「運動和自拍都很努力」，江疏影還喊話要一起運動，網友也紛紛喊：「健身還有素顏照 愛死了」、「都那麼瘦了，還那麼自律」、「疏影姐姐真是榜樣」。

江疏影小蠻腰見客，纖細身材曲線相當吸睛。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影不只是美女代表，她也是著名的演技派，江疏影作品橫跨大、小銀幕，她在2013年以電影《致我們終將逝去的青春》入圍亞太影展最佳女配角、2014年獲得「亞洲電影大獎」最佳新演員獎的肯定，而江疏影演技受肯定之餘，她也不忘充實自己、重返校園進修學習，江疏影獲得英國東安格利亞大學傳媒經濟學系碩士學位，是演藝圈公認內外兼具的學霸女神。