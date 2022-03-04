互貴興業股份有限公司捐贈桃園市政府消防局快篩試劑，4日舉辦捐贈典禮，桃園市長鄭文燦表示，消防救護同仁是整體防疫醫療體系中，最直接面對與處置患者的防疫人員，感謝董事長宣明智在1月疫情之初，即捐贈1500劑快篩試劑予本市消防局，本次又再加碼捐贈3000劑，用行動支持第一線消防同仁執勤安全。

鄭文燦指出，市府消防局於2020年1月27日起，除執行日常消防救災、救護工作外，也擔起機場專案、防疫旅館專案、集中檢疫所等各種COVID-19專案勤務，累計至今年2月底，消防局執行COVID-19疫情勤務已出動2987車，載送3246人，其中確診通報1590人。為給予消防同仁最大的支持，桃園率全國之先，給予載送確診個案的消防同仁5000元防疫津貼，若載送疑似個案者也給予3000元防疫津貼。

鄭文燦也說，目前本市可實施注射急救藥物、氣管插管、電擊去顫等高級救命術的高級救護技術員達180名，2022年將再持續培訓36名，盼持續提升消防人員高階救護技術的能力。

勞動部政務次長王安邦表示，今年1月是台灣疫情相對嚴重的時候，感謝宣明智大力支持勞動部第一線防疫人員，捐贈600劑快篩試劑。

宣明智表示，台灣在防疫工作上可說是相當成功，尤其桃園位在國門第一線，特別感謝桃園在疫情期間守住國門。目前疫情逐步穩定且朝向輕症化，但第一線的防疫人員仍然相當辛苦，不僅要保護自身安全，更要確保大家的健康，尤其是移工訪視員及消防同仁，未來互貴興業將持續給予支持，表達對第一線防疫人員的感謝。