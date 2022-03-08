台中市興中街出租套房大樓發生6死悲劇，有鑑於此，高市府火速拍板強化寄宿舍及日租屋場所公安稽查，立刻由消防局代理局長王志平率隊督導，兩天下來就檢查18家，其中有3家不合規定，已開出限期改善通知單，預計7月底能將列管818家寄宿舍全數完成檢查。

高雄市消防局針對高雄列管818家寄宿舍排定專案檢查，7日即優先針對前鎮、苓雅、三民、鳳山、大社、岡山及旗山等區之寄宿舍辦理消防檢查，消防局代理局長王志平8日也親自率隊會檢，2天共計檢查18家，其中有3家防安全設備檢查不合格，經通知限期改善，屆期不改善者，可依照《消防法》第37條，處6000元以上3萬元以下罰款，經處罰鍰後仍不改善者，得連續處罰。

消防局表示，同時也篩選高風險寄宿舍(6樓以上、20年以上)計80家，規劃於3月底前完成檢查，其餘限期在7月底前完成檢查。

消防局表示，高雄市為全國首創訂定《高雄市火災預防自治條例》，對於依法免設火警自動警報設備之場所，強制房東於出租前應設置住宅用火災警報器，市民倘發現房東未依法設置，可要求立即改善或撥打119向消防局反映，消防局會立即派員前往處理。