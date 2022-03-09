高雄市三民區銀杉街一處工廠今（9日）下午1時許，因不明原因起火燃燒，現場火勢伴隨濃密黑煙直衝天際，據了解，消防隊獲報後已緊急前往現場灌救，初步了解無人受傷受困，起火原因仍待進一步釐清。

高雄市消防局9日下午1時許獲報，稱三民區銀杉街一處內含石化工業設備的工廠及倉庫起火，消防派出十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新莊分隊、新興分隊緊急到場，並出動雲梯車灌水搶救，雖然火勢控制下來，但仍有悶燒情況，持續灑水警戒，初步了解現場無人受傷受困，而詳細起火原因仍待進一步釐清。

高雄市三民區銀杉街一處工廠9日下午1時失火，消防出動雲梯車灌水搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）