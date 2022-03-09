高雄三民工廠突竄大火 黑煙衝天消防搶救中 13:192022/03/09 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市三民區銀杉街一處工廠9日下午1時許，因不明原因起火燃燒，現場濃密黑煙直衝天際。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區銀杉街一處工廠今（9日）下午1時許，因不明原因起火燃燒，現場火勢伴隨濃密黑煙直衝天際，據了解，消防隊獲報後已緊急前往現場灌救，初步了解無人受傷受困，起火原因仍待進一步釐清。 高雄市消防局9日下午1時許獲報，稱三民區銀杉街一處內含石化工業設備的工廠及倉庫起火，消防派出十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新莊分隊、新興分隊緊急到場，並出動雲梯車灌水搶救，雖然火勢控制下來，但仍有悶燒情況，持續灑水警戒，初步了解現場無人受傷受困，而詳細起火原因仍待進一步釐清。 高雄市三民區銀杉街一處工廠9日下午1時失火，消防出動雲梯車灌水搶救。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 高雄市三民區銀杉街一處工廠9日下午1時失火。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 都市計畫技師 輔導工廠合法化 房客縱火 房東堆雜物 皆遭收押 #三民 #銀杉街 #火災 #失火 #大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎳礦巨頭恐慘虧120億美元 鎳價狂飆 青山控股遭軋空 04:102022/03/09 財經要聞 鄭嫌養羊疑坑合照費 遛鳥判拘役 04:102022/03/09 社會新聞 俄烏危機加水災 澳洲3月消費信心創一年半新低 11:342022/03/09 財經 「特定工廠登記」期限將至 環團：50年才能完成稽查 12:102022/03/09 生活 台中縱火憾事扯社宅 藍籲「立委趕快回去修法！」 11:532022/03/09 寶島 《日股》權值反擊 日股彈升 12:292022/03/09 財經 SUBWAY攜手健身工廠 推健身組合餐 13:282022/03/09 生活 全台329檔期推案量破7000億 創5年新高 11:432022/03/09 房市新訊 台中惡火6死 每層隔間都違規 重罰屋主144萬元 10:452022/03/09 社會 搶微解封商機 銀行祭電影購票刷卡優惠 04:102022/03/09 投資理財 高雄2個月3行人命喪輪下 7旬翁違規穿越馬路遭撞慘死 12:222022/03/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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