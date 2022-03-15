桃園幼獅工業區內家樂福楊梅物流中心昨天才發生大火，15日凌晨4時許，楊梅高上路又有一家鐵皮工廠發生火警，該工廠從事機油分裝相關工作，消防局指出，現場是地上1層鐵皮結構建築物，燃燒工廠內堆置的物品及工廠外2部汽車，燃燒面積約100平方公尺，現場無人員受傷受困，起火原因仍在調查當中，目前火勢也已經撲滅，仍在殘火處理當中。