桃園燒不停 幼獅工業區工廠清晨又發生大火 08:522022/03/15 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園燒不停，幼獅工業區內1工廠清晨再傳火警。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園幼獅工業區內家樂福楊梅物流中心昨天才發生大火，15日凌晨4時許，楊梅高上路又有一家鐵皮工廠發生火警，該工廠從事機油分裝相關工作，消防局指出，現場是地上1層鐵皮結構建築物，燃燒工廠內堆置的物品及工廠外2部汽車，燃燒面積約100平方公尺，現場無人員受傷受困，起火原因仍在調查當中，目前火勢也已經撲滅，仍在殘火處理當中。 家樂福楊梅倉庫發生嚴重火警 公司回應了 萬能科大攜手觀光工廠 啟動產學合作 #工廠 #桃園 #幼獅工業區 #楊梅 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機311大停電鎖定2工人破壞 剪斷電纜「油壓剪」丟現場 07:562022/03/15 社會 家樂福楊梅倉庫大火無人傷亡 業者：門市正常營業 09:592022/03/14 社會 南投145家違章工廠未申請納管 將斷水斷電 04:102022/03/15 地方新聞 鄭文燦視察家樂福楊梅倉大火 盼今將殘火處理完畢 15:272022/03/14 社會 測冠投資及揚弈科技 精測邁向集團化 設兩子公司 04:102022/03/15 產業．科技 2022桃園市長最新民調曝光 藍營這猛將竟沒上榜 21:272022/03/14 政治 台灣、東南亞迎轉單 運價恐喊漲 04:102022/03/15 財經要聞 桃園4校復課 體育課可不戴口罩 04:102022/03/15 地方新聞 工廠登記大限將至 1個月申請量千件 04:102022/03/15 地方新聞 百貨和風美食 一秒飛日本 04:102022/03/15 時尚消費 家樂福楊梅倉儲大火「黑色粉塵飄散」學生體育課停課 10:212022/03/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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