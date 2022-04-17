大陸人氣男星鹿晗，曾為韓國天團EXO成員之一，2014年退出後轉往大陸演藝圈，至今已攀升至大陸一線男星地位，粉絲對他私生活裡的一舉一動相當好奇，因此吸引不少八卦自媒體跟拍，某天他深夜朋友聚會醉酒，被鏡頭直擊走路搖搖晃晃的照片，近日他曬出黑色法鬥犬，配文寫下「不能老天天跟著我拍」引發網友揣測。

大陸知名娛樂博主《吃瓜少女張小寒》，近日PO出一段鹿晗醉酒影片，在男性友人攙扶下走出飯店，頭髮梳理得很整齊，穿著牛仔外套，走路的時候晃來晃去，戴著黑色口罩的他，走到車旁後司機上前打開車門，被帶入車內後，友人幫他交代幾句，便由司機開車火速駛離現場。

這段影片並非是公開行程，鹿晗疑似因此表達不滿，私下與友人聚會還被曝光隱私，13日他曬出一張黑色法鬥犬照片，瞪著雙眼看向鏡頭，看似非常不悅，配文寫下：「饅頭你要聽話哈，不能老天天跟著我拍」網友看到後，馬上聯想到狗仔跟拍事件，留言「這波嘲諷，還得是你啊哥哥」、「厲害的回擊」、「哈哈哈哈，笑死我了，內涵的好」、「是在說狗仔嘛哥哥」引起熱議。

網友紛紛留言，力挺偶像生活被侵犯，評價寫下：「少關注私生活就是有些人聽不懂，鹿哥多休息你開心就好」、「饅頭可乖了，才不會呢，那些天天拍的狗根本比不上饅頭」、「狗仔不能總跟著主人屁股後面拍的哦」事實上，先前鹿晗也曾被拍深夜進出酒吧，被狗仔扭曲為在酒吧玩到通霄，無奈他其實僅止與男性友人有所接觸，女性友人是在鹿晗離開後才被接出來，鹿晗工作室則發文澄清僅只為鹿晗私生活下的正常社交。