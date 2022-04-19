對大多數人來說，買車不是投資而是消費，因此常有人提出年收入要有多少，才開得起百萬的車這個問題。一名網友表示，近幾年年收穩定破百，考慮升級為四輪族，詢問在沒有房貸和負債的情況下，是否負擔得起百萬的車。原PO發問引發網友熱烈討論，還有人神回：「買的起車，但繳不出10元停車費」，獲得最多讚賞。

一名網友在論壇《mobile01》發文，表示這幾年年收都有穩定破百，覺得生活尚過得有餘裕，考慮升級為四輪族，常聽人說，簡單判斷的通則是：「月收入=可以負擔的手錶，年收入=可以負擔的汽車」，因此自己入手百萬左右的車感覺起來也沒問題。

不過原PO也擔心買車容易養車難，接踵而來的稅金、停車費、油錢、保養等問題；此外也猶豫選國產或是進口車，很怕進口車保養更貴、保險應該也更高。

這篇文章獲得網友熱烈討論，立即有人神回：「買的起車，但繳不出10元停車費」、「一堆車雨刷夾了一疊停車繳費單」。其他網友則認為：「每月收入－必要支出＝你真正收入。就算年收百萬，但還沒買車前你是月光族，你一樣開不起百萬的車。感覺你的閒錢很多，不用再猶豫了你就買下去吧！」、「年收百萬跟能不能開得起百萬的車應該是無關……汽車作為交通工具是『需要』或『想要』，年收沒有破百，對車『需要』的人，也有可能買百萬以上的車」、「01最多的廢文，就是這種月(年)薪水多買(養)不買(養)的起甚麼車的廢文了，話說就算我年收千萬，但所有必要支出還超過收入的話，一樣是買不起車」。