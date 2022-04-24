差點回不了家！有名機車騎士在臉書分享1張照片，他在台北市萬華要往華中橋的路上，停等紅綠燈時，驚見前方機車後座正妹因裙子往上縮，白色內褲，與穿著黑絲襪的長腿，他表示雖然很像和正妹說，但是怕正妹太尷尬，便打消念頭。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片；從照片可見，原PO在台北市萬華準備上華中橋的路上停等紅綠燈時，前方機車後座正妹，露出「白底黑絲襪」長腿，由於裙子上縮，整個內褲都被看到了，讓原PO貼文寫下「實在很想跟她說，但怕她尷尬死」，原PO也笑稱自己「差點回不了家」。

有名騎士看到前方機車後座正妹裙子曝光，露出內褲及黑絲襪，開玩笑稱「差點回不了家」。（翻攝自臉書爆廢公社）

照片一出，網友眼睛一亮紛紛留言，「她不會尷尬，尷尬的會是你」、「看到這個路線都會自動改變」、「回家的路突然多了30分鐘」、「你看錯了，那件就是褲子」、「他只是想透透氣而已，大驚小怪」、「台灣最美的風景是人」、「感覺大家都默默地」'「繞多久了」。

另外還有網友分享遇過類似經驗，她鼓起勇氣向對方提醒，對方卻回她「喔！沒關係，我故意的」，讓她很錯愕，而且「我故意的」四個字不斷在她腦袋裡盤旋許久。