竹南鎮后厝龍鳳宮秉媽祖慈悲精神，從2017年起將信眾捐贈的部分香油錢，做為獎學金發放給竹南鎮內國中小學生，受新冠疫情影響，信眾捐贈香油錢減少，但廟方為盡社會責任，仍照往例發放，今年共有196名學生受獎，過去發放作業都在龍鳳宮廣場舉辦，今年為了防疫，派員分赴各校發送，期望能對學生有所助益。

竹南鎮后厝龍鳳宮今年照例發放鎮內國中小學生獎學金。（陳森龍提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮后厝龍鳳宮今年照例發放鎮內國中小學生獎學金。（陳森龍提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南后厝龍鳳宮秉持取之社會、用之社會的精神，並弘揚天上聖母慈悲為懷普濟眾生的理念，自2017年起將部分香油錢做為獎學金用途，捐助竹南鎮內國中小學生。近幾年雖受新冠疫情影響，香油收入有所減少，但龍鳳宮管委會一致決議為盡社會責任，發揚聖母精神，持續針對竹南地區的學子們發放獎助學金。

本年度共計有196名學子受獎，分別是國小生148人，國中生48人。每人可獲得獎狀1幀，國小學生每人可獲2仟元獎獎金，國中則為3千元。

往年龍鳳宮獎助學金都在天上聖母聖誕前後，於龍鳳宮後殿廣場辦理，鑒於目前疫情狀況有升溫現象，為恪守政府防疫規定，避免不必要的群聚。今年由龍鳳宮派員於4月18日周1早上親自蒞臨各校頒發。雖少了往年熱鬧的氣氛，但溫馨的場面一樣不減。

除了各校學子自發性的寫感謝函之外，更有一位目前就讀某國中的學生向龍鳳宮委員表達感謝之意，並表示他從國小時期就有受領過，目前上了國中還可以繼續受到龍鳳宮的照顧，真的很高興，他也向來頒獎的委員表示這個獎金都會全額拿給父母補貼家用，他也會努力用功念書，期望在將來能夠回饋社會。