英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）今天表示，當王儲查爾斯（Prince Charles）當上國王時，她希望查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）擁有王后（Queen Consort）頭銜。

白金漢宮公布的伊麗莎白二世慶祝登基滿70週年的致全國書面訊息表示：「那是我的誠摯願望，當那個時刻來臨，卡蜜拉繼續執行王室職務時，她將會被稱為王后。」

高齡95歲的伊麗莎白二世又說，當查爾斯成為國王，她曉得英國人民將會給予查爾斯和卡蜜拉「如同大家所給予我的支持」。

先前各方一直預期，當現年73歲的查爾斯登基後，現年74歲的卡蜜拉將會被稱為王妃（Princess Consort）。

這項聲明顯示，女王正為自己辭世後的未來規劃，且高度評價卡蜜拉。查爾斯於2005年以公證結婚方式迎娶卡蜜拉。

女王今天這一步反映出卡蜜拉已廣被接受為王室成員，八卦小報也不再緊抓著她不放，一改查爾斯首任妻子黛安娜王妃（Princess Diana）過世後長達十年的做法。