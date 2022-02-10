由不丹籍台灣女婿巴沃執導，她的太太、賴聲川女兒賴梵耘擔任製片的電影《不丹是教室》，入圍奧斯卡最佳國際電影，今夫妻倆受訪表示電影首映在台灣，所以不只是不丹片，也算是台灣電影，成為另類台灣之光。

是否會出席奧斯卡頒獎典禮？賴梵耘幽默表示：「一定會，我要去看布萊德彼特。」她更爆料一對兒女想看蜘蛛人和奇異博士本尊，所以決定全家一起出席奧斯卡。有趣的是，巴沃在確定電影提名奧斯卡後，立刻致電給岳父賴聲川、岳母丁乃竺，卻未料兩人都沒接電話，甚至得知消息後也僅回簡訊「很好，恭喜」，完全平常心看待。

巴沃還分享，電影是第1部代表不丹並成功提名奧斯卡的作品，能夠被大家看到，他真的非常開心，「現在不丹其實也受疫情影響，但聽到第1部不丹片進軍奧斯卡，所有人都非常興奮、甚至還有人落淚，國王（凱薩爾旺楚克）現在在抗疫前線，他有傳訊息給我向我祝賀，他也非常開心不丹能被世界看見。」

而賴梵耘除了為電影感到喜悅，她最近也回歸舞台劇演員身分，將於2月25日起，和張震、蕭艾等演員在國家戲劇院演出表演工作坊的第40部劇作《江／雲．之／間》。