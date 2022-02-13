周興哲首次拍電影就有好成績，成功達成演歌雙棲。（陳俊吉攝）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》CP「學長」周興哲與「學妹」李沐今重現電影「送早餐」橋段，登上餐車在信義區街頭親自發送早餐給粉絲們，慶祝電影票房大賣破4000萬，並與600多位影迷提前度過情人節。

電影在疫情衝擊下仍開出好票房，演員賣力宣傳功不可沒，像周興哲就跑了破百場映後座談，每次現身都會獻唱主題曲〈想知道你在想什麼〉，歌聲魅力被李沐形容是「心臟爆擊手」，在影廳唱醉一票粉絲。演員們賣力宣傳，最高紀錄1天跑13場映後座談，粉絲愛的回應也不手軟，有位來自台南的周興哲鐵粉，目前已32刷，看電影都坐第一排。

另明天就是情人節，周興哲坦言還沒想到怎麼跟女友趙岱新慶祝，但過去8年的情人節他都是在工作中度過，明天也有情人節限定的宣傳活動要跑；李沐則回憶有次學生時期過情人節，雖然自己單身但也想體驗浪漫氛圍，就買了巧克力送女同學吃，結果遭到對方婉拒。