宇宙（左起）、周曉涵、鄭心慈、周興哲、六月、李沐、大鶴、周曉涵親弟弟一起看電影。（星空飛騰提供）

周興哲進軍影壇首部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》票房破4000萬，為答謝影迷他祭出各種福利，14日更加碼好康奉上3支情人節番外篇Kuso花絮，分別有「周興哲x李沐」、「宋柏緯x大鶴」和「何思靜x黃禮豐」，周興哲說：「主要是希望在1年1度的西洋情人節，藉著愛神的力量，祝天下有情人終成眷屬！」

番外篇短片一開始，周興哲就深情款款給正吃著早餐的李沐大大的「桌咚」，要吃了他1整年早餐的李沐負責，讓李沐又驚又喜、強裝鎮定中，緊接聽到周興哲一句回馬槍：「我要吃掉妳！」讓她深陷粉紅泡泡，立刻躲到窗簾後，周興哲撥開了籠罩著李沐的窗簾，誓言給彼此來個永不後悔的決定，浪漫破表。

13日電影上映星光場，六月、郭書瑤、周曉涵、林思宇（宇宙）、鄭心慈、黃辰邑（Chris）等藝人也與周興哲、李沐一起全程觀賞電影。六月看完電影後表示這是她近期最愛的純愛電影，並表示在觀影中感動落淚，覺得本片非常好、很成功；鄭心慈更現場清唱1段〈想知道你在想什麼〉，並表示看完電影後，想起暗戀3年的隔壁班男生，每天上學都會偷偷繞過去只為了看對方一眼。

宇宙看完周興哲電影處女作，覺得他演技很自然，更想到高中時期對學長的暗戀，看完真的很想吃飯糰；周曉涵也表示看了電影後，完全喚醒高中的純愛記憶，並表示自己是個勇敢說愛的人，她感謝當年的自己，因為有勇敢把愛說出來，而不至於錯過一些事情。