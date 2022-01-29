湖人去年夏天沒有達成的交易，如今還想完成的機率越來越低了！根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯29日爆料，湖人開出包含荷頓塔克在內的籌碼，企圖跟國王交換替補射手希爾德，卻遭國王斷然拒絕，畢竟去年夏天是湖人自己先反悔沒有換來希爾德。

「根據我所得到的線報，湖人已經聯繫過國王，討論用荷頓塔克加上其他籌碼交易希爾德的可能性，代表湖人仍在努力讓這筆交易成真，但國王很明確說不，他們認為在自由市場仍具更有利的交易，」海恩斯表示，「國王將在自由市場相當活躍。」

事實上，湖人手上已經沒有什麼籌碼可以交易，除了荷頓塔克，就是本季還沒打過的納恩，以及貝茲摩、狄安卓喬丹等跌出輪替名單之外的球員，當然無法吸引國王達成交易，更麻煩的是，湖人今年交易截止日前送走韋斯布魯克希望渺茫。

反觀國王早就把陣中不少球員擺上交易檯面，除了希爾德，包含荷莫斯、哈里生巴恩斯、貝格利等先發主力都可被交易，甚至一度傳出就連當家主控福克斯都可被當作交易籌碼，擺明想要打掉重練了，畢竟目前國王18勝32敗，僅排西區第13位置。