不滿返回英國時隨扈被英國政府撤掉，英國哈利王子正尋求司法審查，要求他們一家四口返回英國時，獲得英國警察的保護，委任律師聲稱，沒有警察保護，夫妻倆返回英國時將「不安全」。英媒評論，哈利王子與英國政府的司法戰將讓女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）更頭痛。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子的律師團已經向英國內政部遞交「訴前議定書」（pre-action protocol），暗示如果哈利夫妻返回英國時仍舊無法獲得安全保障，他們將會尋求「司法審查」（judicial review），如果案件持續進行，屆時哈利王子與英國內政部將在高等法院相見。

哈利王子2021年7月返回英國，為已故黛安娜王妃的雕像揭牌時，已經沒有英國政府配發的警察維安。

這起訴訟爭端起源於哈利2021年7月從美國返回英國為母親、已故黛安娜王妃的雕像揭牌，當時英國政府就沒有配給他警察保護，只有自己自費的保鑣負責維安。不過同年4月他返回英國參加菲立普親王的葬禮時，還有政府配發的維安保護。

哈利夫婦自2020年宣布卸任王室「高級」成員職務後，同時間也喪失了由納稅人負擔的警察維安保護。

針對報導，哈利王子的委任律師回應指出，團隊是在去年9月遞交訴前議定書，挑戰這項安全程序的決策，希望重新評估這項「顯然有必要的保護」。

律師發布聲明稱，哈利王子打從出生就「繼承一輩子的安全風險」，細數他是英國王室第六順位繼承人，曾在阿富汗服役2次，近年又受到新納粹及極端份子威脅。

指出哈利希望帶家人回家，但前提是要確保安全，「英國永遠會是哈利王子的家，也是他希望妻小可以安全待著的國家，沒有警察保護，風險太大了。」

聲明指出，哈利夫妻自己僱用私人維安團隊，但是維安程度無法複製他們返回英國時的警察保護，「在沒有這種保護的情況下，哈利王子及他的家人無法返回他的家。」

哈利會如此擔心，是因為他的私人維安團隊在美國以外地區沒有足夠的司法管轄權，也無法獲得能確保哈利一家安全的英國官方情資。去年7月哈利返回英國時，曾被狗仔追車。

律師聲明指出，哈利會自行支付警察維安費用，不會增加納稅人的負擔。

據悉女王伊麗莎白二世已經知道哈利王子的行動，據信這也是首度有王室成員告「女王陛下的政府」。

《每日郵報》評論，哈利告英國政府的舉動將讓女王更加頭痛，尤其幾天前女王才拔掉捲入性侵案的安德魯王子（Prince Andrew）頭銜及軍階，讓安德魯必須以普通公民身分進行美國的性侵訴訟。

文章來源：EXCLUSIVE: Give me back my bodyguards: Prince Harry threatens legal action against the government and demands return of police protection when he is in the UK because 'it is not safe for the Sussexes to return to visit'
文章來源：Prince Harry in legal fight to pay for UK police protection

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