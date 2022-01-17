不滿返回英國時隨扈被英國政府撤掉，英國哈利王子正尋求司法審查，要求他們一家四口返回英國時，獲得英國警察的保護，委任律師聲稱，沒有警察保護，夫妻倆返回英國時將「不安全」。英媒評論，哈利王子與英國政府的司法戰將讓女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）更頭痛。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，哈利王子的律師團已經向英國內政部遞交「訴前議定書」（pre-action protocol），暗示如果哈利夫妻返回英國時仍舊無法獲得安全保障，他們將會尋求「司法審查」（judicial review），如果案件持續進行，屆時哈利王子與英國內政部將在高等法院相見。

哈利王子2021年7月返回英國，為已故黛安娜王妃的雕像揭牌時，已經沒有英國政府配發的警察維安。

這起訴訟爭端起源於哈利2021年7月從美國返回英國為母親、已故黛安娜王妃的雕像揭牌，當時英國政府就沒有配給他警察保護，只有自己自費的保鑣負責維安。不過同年4月他返回英國參加菲立普親王的葬禮時，還有政府配發的維安保護。

哈利夫婦自2020年宣布卸任王室「高級」成員職務後，同時間也喪失了由納稅人負擔的警察維安保護。

針對報導，哈利王子的委任律師回應指出，團隊是在去年9月遞交訴前議定書，挑戰這項安全程序的決策，希望重新評估這項「顯然有必要的保護」。

律師發布聲明稱，哈利王子打從出生就「繼承一輩子的安全風險」，細數他是英國王室第六順位繼承人，曾在阿富汗服役2次，近年又受到新納粹及極端份子威脅。

指出哈利希望帶家人回家，但前提是要確保安全，「英國永遠會是哈利王子的家，也是他希望妻小可以安全待著的國家，沒有警察保護，風險太大了。」

聲明指出，哈利夫妻自己僱用私人維安團隊，但是維安程度無法複製他們返回英國時的警察保護，「在沒有這種保護的情況下，哈利王子及他的家人無法返回他的家。」

哈利會如此擔心，是因為他的私人維安團隊在美國以外地區沒有足夠的司法管轄權，也無法獲得能確保哈利一家安全的英國官方情資。去年7月哈利返回英國時，曾被狗仔追車。

律師聲明指出，哈利會自行支付警察維安費用，不會增加納稅人的負擔。

據悉女王伊麗莎白二世已經知道哈利王子的行動，據信這也是首度有王室成員告「女王陛下的政府」。

《每日郵報》評論，哈利告英國政府的舉動將讓女王更加頭痛，尤其幾天前女王才拔掉捲入性侵案的安德魯王子（Prince Andrew）頭銜及軍階，讓安德魯必須以普通公民身分進行美國的性侵訴訟。