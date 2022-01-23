第六分局廣邀轄內義警、民防、義交、警友、志工、守望相助隊、各級機關、學校、百貨賣場、攤販管理委員會等，共同宣示捍衛社區治安、維護交通秩序及為民服務工作的決心。（警方提供）

「111年加強重要節日安全維護工作」於24日22時起至2月7日24時止，為強化本項工作，第六分局於日前先行召開「111年加強重要節日及金融機構暨財物匯集處所安全維護工作協調會」，廣邀轄內義警、民防、義交、警友、志工、守望相助隊、各級機關、學校、百貨賣場、攤販管理委員會、工業區廠商代表、金融機構、銀樓、當鋪、地方宮廟及加油站業者等單位參加，共同宣示捍衛社區治安、維護交通秩序及為民服務工作的決心。

警方指出，為因應近日疫情情勢升高，此次協調會除減少與會人數外，亦採取「梅花座」之方式，使與會人員能維持適當的社交距離；並期能透過本次協調會統合政府各部門、協勤民力及民間企業等維安力量，與社區民眾緊密結合，提案事項包括：春節期間可能遇到各類交通問題。

警方表示，會中建議「新光三越」、「大遠百」百貨公司於周邊設置停車場資訊告示牌、於臉書、手機APP程式及購物型錄資訊上，公布百貨公司附近停車資訊；有關治安維護部分，亦請各級學校共同加強反毒宣導；義警、民防、守望相助隊及志工等協勤民力加強社區服務，主動關懷轄區弱勢族群（例如街友、低收入戶、獨居老人等）；協請工業區廠商及仲介公司於公布欄或擇顯眼處張貼本分局發放之「多國語言防制外籍移工酒駕」宣導單，提供外籍移工從事正當休閒，協調會涉及多樣提案內容，均獲得各界正面回應與支持。

第六分局強調，春節期間，警察關懷民眾、維持社會治安、交通順暢的工作是不間斷的，目標是確保民眾在安全無虞的環境下，安心歡度春節假期，而最重要的一點是警民合作，警力有限而民力是無窮的，籲請與會代表及社會大眾能共同投入並提供支援與協助，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度春節。