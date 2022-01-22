南屯市場為南屯區最具代表的傳統早市，結合三級古蹟媽祖廟等，警方進行春節安全宣導，聲勢浩大。（警方提供）

南屯市場為南屯區最具代表的傳統早市，結合三級古蹟媽祖廟等，警方進行春節安全宣導，聲勢浩大。（警方提供）

農曆春節將屆，市場湧現趕辦年貨的人潮！台中市政府警察局第四分局南屯派出所與偵查隊利用這個機會，手持大聲公及宣導牌進入南屯市場提醒民眾小心扒手，注意隨身包包及物品，提高自身防竊意識；適逢「111年加強重要節日安全維護工作」期間，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸，期盼每一位民眾都能安心過好年。

警方指出，南屯市場為南屯區最具代表的傳統早市，結合三級古蹟媽祖廟、香火鼎盛的文昌廟，假日人潮更是絡繹不絕，所轄南屯所員警與志工、民防人員大陣仗選擇人潮眾多的南屯市場進行春節期間的安全宣導，聲勢浩大，引起許多民眾駐足圍觀。

警方表示，針對Omicron病毒持續升溫，警方提醒民眾進入警察單位洽公時，務必配合配戴口罩、量體溫、酒精乾洗手等防疫措施，保護自己也保護別人；讓全民都能過個平安健康的農曆年。

時值寒假期間，青年學子切勿無照駕駛、酒後駕車，注意行車安全，「掃除醉犯勤務」亦是持續進行的工作重點，員警化身市場守護員，吸引路過民眾及攤商的目光，現場氣氛熱絡，紛紛表示，看到這麼多警察不是要抓通緝犯，而是犯罪預防宣導，直說很親民，感到安心。

南屯派出所長江松泳強調，春節期間民眾舉家外出時，應做好住家防竊措施，重要財務放置家中，避免宵小趁機侵入行竊。身處人潮擁擠之場所，除注意防疫、戴口罩、勤洗手外，也應提高警覺，注意查看自己隨身之財物，發現可疑人士或財物遭竊情事，立即撥打110報案專線，以保護自身財產安全。