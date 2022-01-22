歲末年終將近，不少公司辦尾牙慰勞員工，不免會小酌慶祝，一不小心喝多了，隔天宿醉就讓人非常頭痛。營養師高敏敏在臉書粉專表示，宿醉指的是飲酒後出現的各種身心理不適，例如：頭痛、想吐、口渴等症狀，若想預防宿醉困擾，可以透過6招解決。

營養師高敏敏表示，當血液裡的酒精濃度急速下降時，人體就會出現宿醉症狀，想要防止出現不適，喝酒前就可以做3招預防，第一就是「千萬不要空腹」，胃裡若是沒有食物，酒精會被吸收的更快，也就更容易喝醉，增加宿醉的機率。

再者，在喝酒前吃「蛋白質食物」，例如雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等，能夠幫助保護胃壁，並減緩酒精吸收，第三是喝酒前可以嘗試先「喝好油」，好的油能給胃壁一層保護膜，減少酒精吸收速度，建議攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，而堅果中的礦物質鎂、鉀 及酪梨的葉酸，也能緩解宿醉的焦慮及疲憊感。

另外，喝酒後若仍出現宿醉，也有3招可以解決，第一是「狂喝水」，因為水是最佳的解酒液，可以將乙醇代謝後的乙醛排到體外，還可以幫助加速酒精代謝，緩解宿醉症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道，第二則是「吃維他命B群」，B群能維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精效率，還能幫助提神。

最後就是「補充電解質」，酒精會導致利尿，脫水時體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議此時補充運動飲料、椰子水或香蕉，其中香蕉除了補充電解質外，糖分也可改善低血糖狀況。營養師高敏敏提醒，民眾喝酒需適量，如果總是喝到斷片，可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障