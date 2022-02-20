英國白金漢宮證實，高齡95歲的英國女王伊麗莎白二世出現類似感冒的輕微症狀，且病毒檢測呈現陽性，但是因為情況不嚴重，決定先不做隔離，未來仍會繼續公務行程。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友都對伊莉莎白二世的健康十分關心。

根據天空新聞(SkyNews)報導，英國王室這一波疫情先從查爾斯王子(Prince Charles)開始，他在本月第2次病毒檢測時呈陽性，隨後其妻康沃爾公爵夫人卡蜜拉(HRH Camill)也確診。另外王室消息人士稱，在查爾斯病毒檢測前幾幾天，才剛與母親見過面。

白金漢宮的一份聲明中提到，「女王最新的病毒檢測呈陽性，陛下也確實出現類似感冒的輕微症狀，但不影響精神，預計未來一周將繼續在溫莎堡進行適度工作」。

此事也在PTT上引發網友熱議，由於伊莉莎白二世年事已高，許多網友都十分關心她現在的健康狀態，「希望沒事，看新聞說是有輕微症狀」、「我剛剛也收到了，嚇死」、「God save the Queen」、「太恐怖，不要又多一個被擊落的名人」、「天啊，祝他挺過這次，和善的女王」。

不過，也有網友抱持樂觀的態度，「我猜會沒事啦」、「女王沒在怕的」、「感覺不會有事，他身體還很硬朗」、「這女王長命百歲，真的很猛」、「不過看起來就是小感冒而已」、「女王撐過二戰扛起英國半世紀，沒那麼容易被病毒打敗」。