金塊中鋒考辛斯（DeMarcus Cousins）2017年離開國王隊之後仍充滿怨氣，最近他又埋怨那個糟糕的老東家毀了他的NBA生涯，這次前國王教頭喬治卡爾（George Karl）忍不住出來回嗆他。考辛斯說：「國王為我做了什麼？除了在選秀會上叫我的名字，我為他們所做的，比他們給我的更多。」

國王對不起考辛斯嗎？喬治卡爾直接推文回嗆一句：「付你5000萬美元，給你打職籃維生的機會。」

George Karl had some words in response to DeMarcus Cousins' harsh statement toward the Kings 😳 pic.twitter.com/S2C5fDZpHM — Kings on NBCS (@NBCSKings) April 18, 2022

考辛斯在大學時期入選全美NCAA第一隊，2010年選秀第5順位被國王選上，首季入選聯盟新人第一隊。當時他在國王的事業可說是前途光明、蒸蒸日上，攻守數據每年都在進步，2014-15球季首度入選明星賽，場均24.1分、12.7籃板。

然而考辛斯的巔峰期卻在30歲不到就結束了， 2017年球季中被交易到鵜鶘，與國王球團不歡而散。考辛斯告訴Andscape網站說：「我在國王隊7年，我換過兩個老闆、3個總管、7個總教練。這已經不用再多說了吧。」他不滿國王球團內部亂成一團，批評國王居然在2014-15球季開除總教練麥克馬龍（Mike Malone）。

麥克馬龍後來前往金塊，考辛斯本季與他重聚。考辛斯說，如果國王當初沒有解雇麥克馬龍，他們一定可以扭轉頹勢。該季麥克馬龍離開時11勝13敗，季末國王29勝53敗。回顧這一切，考辛斯說如果早知道，他根本就不該在2010年聯合選秀測試參加國王的訓練。