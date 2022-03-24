立法院會明天處理攸關18歲公民權修憲草案，國民黨團動向是一大關鍵；民進黨團總召柯建銘今喊話，國民黨必須面對歷史時刻，現在是最接近「18歲公民權」的時候，民進黨、台灣民眾黨、時代力量都已表達決心，國民黨不要「假贊成、真杯葛」，又走到焚化爐去了，「 難道朱立倫要做一個修憲逃兵的總司令？」

依照目前立法院的席次結構，民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團總人數尚不及4分之3門檻，還缺關鍵16席，「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」明天已排入立法院會討論事項，是否能三讀通過併年底大選進行公民複決，就看國民黨團的動向。

立法院長游錫堃上午向各黨團喊話說，呼籲各黨團能讓修憲案順利通過，至少18歲公民權能夠通過，否則將一事無成；柯建銘今晚表示，現在是修憲最成熟的時候。

18歲公民權必須明天要出院會，因為已很接近時間，還要公告半年，若明天未通過，這會期已不大可能處理，且即便明天出院會，年底複決還要900多萬票，門檻非常高，朝野都要一起宣傳、併同年底投票才會成功才會成功。

柯建銘表示，這麼簡單的一題，國民黨應該自己計算利弊得失，其他政黨態度已經很明顯，「不要變成3缺1的修憲」；明天是國民黨要掀牌的時候；兩黨都會先開黨團會議，各黨共16人發言後表決，不論國民黨是贊成、提對案或退席等，就是要直球對決，歷史會留下記錄的，考驗著國民黨團的政治智慧，沒有1秒鐘遲疑的時間，請國民黨團面對歷史時刻。