學童居家線上學習與在校實體學習有何不同？廣達文教基金會以讓學童圖畫方式進行分析，在「色彩豐富度」上，學童回到校園上課後，明顯較在家學習提升。這顯示，相較於居家線上課程，校園學習環境更能使學童建立獨立性與積極性。

廣達文教基金會與台大統計中心合作，共同調查分析去年疫情管制期間，校園停止上課活動，學童改以居家線上學習，與疫情趨緩後學童回校學習狀況，兩者有何差異。

這次調查別於傳統文字問卷結構，主要以圖像方式進行實測分析，分兩階段，第一階段為學童居家學習，共回收有效問卷2928份，二階段學童回校學習，回收3700份有效問卷。每次問卷，都是讓學童在10張圖畫中選1張來塗顏色，然後觀察他們的學習變化。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，從第一階段、第二階段最多學童使用的畫來分析，學生第一階段居家學習時，使用很多橙色、黃色，整個畫面顯現出黃昏的感覺，似乎在懷念學校上課的情景。

但到了第二階段回校上課後，學童使用了很多如藍、綠的對比色，而且畫面很明亮，呈現出日正當中或是喜悅的感覺。

徐繪珈進一步指出，學童居家學習進行著色時，可以看到一些作品像是亂畫、跑到格子外的狀況，線條很奔放，顯示沒有受拘束；回到學校學習時，他們的畫作則呈現中工整的線條，且沒有人超出格子。

台大統計教學中心暨碩士學程教授任立中表示，他們把學童的畫作數位化後，以嚴謹的統計分析與檢定，來分析學童居家線上學習及回到學校實體學習的差異。

任立中說，在「色彩豐富度」，校園學習明顯較在家學習提升；在「色彩使用度」上，校園學習對於孩童在心理與個性上會有正向助益的改變。

「學習偏好」上，任立中說，學童偏好戶外教學、體育課以及同伴討論的動態學習環境，動態學習會顯著提升著色豐富度，而高著色豐富度則意涵著學童在人格特質上較具獨立性與積極主動性。

任立中為這次調查做出結論，相較於居家學習，校園學習環境更能使學童建立獨立性與積極性。也就是，採用線上學習，彌補不了實體世界的學習動能。