為了加強義警、民防的勤務運作，發揮協助維護治安、交通的功能，新北市土城警分局每年固定舉辦常年幹部任務訓練講習，今日慣例舉行，傳授民間夥伴「警察警棍術及綜合逮捕術」、「選舉投開票所警衛勤務工作要領」、「防詐欺宣導」、「全民國防教育」等專業課程，參訓人數達300多人，而新北市警察局長黃宗仁等人也帶隊慰勉受訓人員，感謝民防、義警長年無私奉獻。

土城警分局表示，本次召訓都是分享現實中可能遭遇的各方面困難，分享實務工作中常見案例，加強民間夥伴的臨場反應，局長也非常關心民防義警常訓工作，感謝民防、義警付出，讓警方能一一突破「史上最大海洛因走私案」、「中和千萬搶案」、「五股超商ATM持槍強盜案」、「新店行刑式槍擊案」、「永和分屍案」等五大案件。

黃宗仁表示，新北市去年在遠見雜誌、今周刊、經濟日報、聯合報及內政部警政署等四大治安民調均為六都第一名，在警政署的「預防犯罪類」、「偵查犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等團體組獎項都是第一名，這都要歸功於民間和官方的努力。

黃宗仁說，「警友、民防、義警、志工、守望相助」是維持社會治安不可獲缺的力量，共同維護治安犯罪預防反詐騙宣導，才能達到安居樂業的目標。