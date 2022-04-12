地牛翻身！12：14六龜規模4.6地震 高雄震度4級 12:242022/04/12 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身！六龜規模4.6地震 最大震度高雄4級 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示今天中午12時14分高雄發生規模4.6地震，震央在高雄市六龜區，地震深度17公里，各地最大震度高雄4級、屏東3級，台東、台南2級，嘉義、南投、花蓮、雲林1級。 07：36南台灣地牛翻身 規模5.6地震！屏東震度4級 春遊日本島根必玩！山陰最大規模「由志園」萬株牡丹池好吸睛 #地震 #高雄六龜 #規模4.6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 03：19臺灣南部海域地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/09 生活 《國際產業》陸防疫封控＋國際大釋油 歐美期油下挫2% 16:392022/04/11 財經 435億美元 3月出口規模再攀高峰 04:102022/04/09 財經要聞 南部海域晚間連3震！規模5.2 屏東台東最大震度3級 21:552022/04/11 生活 景氣降溫 3月稅收約落在2千億 04:102022/04/10 專題周報 元宇宙概念股 聚焦七大產業 04:102022/04/08 投資理財 台灣南部海域凌晨規模5.1地震 最大震度屏東縣3級 04:092022/04/12 生活 上海現規模最大方艙醫院啟用 首批患者今入住 16:492022/04/09 兩岸 深市兩板合併一周年 總市值人民幣逾22兆 04:102022/04/08 全球財經 臺灣南部海域凌晨規模5.0地震 最大震度屏東縣3級 05:172022/04/10 生活 權證星光大道－元太 獲利看俏投顧挺 04:102022/04/12 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。