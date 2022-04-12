氣象局表示今天中午12時14分高雄發生規模4.6地震，震央在高雄市六龜區，地震深度17公里，各地最大震度高雄4級、屏東3級，台東、台南2級，嘉義、南投、花蓮、雲林1級。

07：36南台灣地牛翻身 規模5.6地震！屏東震度4級
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