汪東城是演藝圈出了名酷愛公仔的藝人，甚至希望未來的另一半可以一起拼公仔，連想抱孫的汪媽媽都忍不住吃味說：「公仔是可以幫你生小孩嗎？」但這次返台過年前，因為數次地震，他專門收藏公仔的兩層樓屋宇受災，許多珍愛的公仔和櫃子都掉落一地，看到斷頭斷腳的公仔，內心非常煎熬。

他這次回家第一件事就是搶救公仔，想辦法將受傷的公仔重新修護，更重金請來專業設計師將櫃子提升至展覽等級，並運用最高級的防震、防脫落的技術打造全新櫃子，以確保地震不會再危害公仔。

而汪東城去年五月推出新歌《I Love You》，當時只是想藉這首歌私下謝謝辛苦的媽媽，沒想到這首歌居然再抖音創下20.7億的閱聽率，締造285萬人分享，讓久未發歌的汪東城笑說：「我是不是該親自來練練功？寫首歌來答謝大家！」他也和星友小樂、邱峰澤切磋寫歌，期許自己趕緊推新作品，不要讓大家等太久。