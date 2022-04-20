苗栗縣政府農業處上周接到民眾通報，在田邊發現2隻小石虎，但發現者把石虎帶回家中才通報，農業處提醒，應遠處觀察並留意周遭安全即可，才不會驚擾動物，目前找不到小石虎母親，已轉送農委會特有生物研究保育中心安置照顧，待小石虎可以獨立生活後再放回野外。

農業處指出，現在進入春季，是野生動物的繁殖季節，最近也開始增加發現幼鳥、幼獸的通報案例，民眾通報發現小石虎後，經過獸醫師檢查，小石虎的健康狀況良好，於是盡快把牠們送回原處等待媽媽帶回，並派員留守附近待命，可惜的是，石虎媽媽最後還是沒有回來，因此轉送農委會安置。

農業處提醒，如遇到小石虎，應先判斷是否在馬路邊、附近有無犬隻等，如現場是安全的環境，母石虎可能只是暫時離開覓食，過一陣子就會回來。

建議這時不要去驚動或移動牠，尤其避免觸碰小石虎以免留下味道，可遠距離觀察，即時通報縣府農業處，並協助在縣府人員抵達現場前確保沒有犬隻、閒雜人等或車輛等威脅靠近小石虎。

縣府會請研究人員於現場駐守並架設相機監測，盡可能幫助小石虎回到媽媽的身邊。除了石虎以外，其他的幼獸、幼鳥亦然，大多的情況都只是媽媽暫時離開現場，其實並不需要人為的介入，讓牠回到母親的身邊才是對牠最好。

農業處指出，民眾的熱血與愛心，在正確的觀念下可以對野生動物有更大的幫助。