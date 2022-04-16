凌晨03：47嘉義縣地震 最大震度雲林縣3級 04:382022/04/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 凌晨03：47嘉義縣地震 最大震度雲林縣3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，16日3時47分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.8公里，震央位於嘉義縣政府東北東方47.4公里（位於嘉義縣阿里山鄉），最大震度雲林縣3級。1110416 雲林活化箔子寮 設24公頃產專區 花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級 #嘉義縣 #最大震度 #雲林縣 #3級 #47 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南傑太日煙＋4 擴大匡列160人居隔 04:102022/04/14 地方新聞 雲林蒜頭災損5200公頃 量少估價漲 04:102022/04/13 地方新聞 確診數持續破新高 本土+874 境外+108 15:122022/04/14 生活 本土續創新高 單日874人染疫 境外移入108例 13:592022/04/14 生活 今增744例 確診地圖2縣市深褐化「南北連成一線」 17:222022/04/13 生活 俄入侵第50天 聯合國：470多萬烏克蘭人逃出國 22:222022/04/14 國際 17：28 宜蘭近海規模4.1地震 最大震度宜蘭3級 17:402022/04/13 生活 虎尾鐵橋新亮點 光環境7月完工 04:102022/04/15 地方新聞 富邦媒南區物流中心 拚明年加入營運陣容 04:102022/04/14 財經要聞 嘉義縣確診＋1 精忠營區新兵隔離中陰轉陽 14:232022/04/14 生活 台中加開47處快打站 30歲以上造冊催打第3劑 04:102022/04/13 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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