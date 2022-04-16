根據中央氣象局最新資訊，16日3時47分發生芮氏規模4.0地震，地震深度13.8公里，震央位於嘉義縣政府東北東方47.4公里（位於嘉義縣阿里山鄉），最大震度雲林縣3級。1110416

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花蓮凌晨連2震 最大規模 4.8 最大震度4級
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