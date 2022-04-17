歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼比亞克（Biak）地區今天發生規模5.6地震，目前尚未傳出災情。

路透社報導，EMSC指出，這次地震震源深度5公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110417

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