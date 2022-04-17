EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 14:512022/04/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，印尼比亞克（Biak）地區今天發生規模5.6地震，目前尚未傳出災情。 路透社報導，EMSC指出，這次地震震源深度5公里。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110417 訂單到4月底 力麗：上半年成長穩定 下半年印尼廠助攻 規模5.8地震襲厄瓜多外海 震源深度40公里 #EMSC #亞克 #震源深度 #5公里 #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加拿大籲印尼拒俄羅斯參與G20 推新一波制裁 14:012022/04/12 國際 規模5.8地震襲厄瓜多外海 建物受損電線桿倒塌 15:572022/03/27 國際 《國際產業》印尼GoTo甫掛牌 一度大飆23% 11:582022/04/11 財經 三箭齊發 華新今年營收看旺 04:102022/04/15 證券．權證 華新出資2億美元 投資印尼鎳廠 21:252022/04/11 財經 印尼建立自主國防 先逆向工程陸製C-705反艦飛彈 20:092022/04/06 軍事 印尼送37名獎學金生來台 在台大、台師大及台科大研習半年 10:052022/04/10 生活 華新砸兩億美元 入主印尼鎳廠 04:102022/04/12 產業特刊 熱門股－華新 價漲量增多頭氣盛 04:102022/04/14 證券．權證 三對策 紡纖廠拚今年營運續增 04:102022/03/28 產業．科技 中產階級人口成長 印尼電商市場 潛利大 04:102022/04/17 企業經營 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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