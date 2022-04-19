菲律賓民答那峨島地震 EMSC通報規模6 10:552022/04/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao Island）今天發生規模6的地震。 路透社報導，歐洲地中海地震中心說，震源深度10公里。 美升息與縮表疑慮 資金轉進全球與新興市場 朝友根留台灣 善盡社會責任 #菲律賓 #民答那峨島 #EMSC #歐洲 #地震中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金研院看世界－制裁迎頭痛擊 俄羅斯經濟大大衰退 04:102022/04/19 專題周報 法極右總統候選人 籲俄與北約和解 04:102022/04/15 話題觀察 坦承制裁影響大 普丁：油氣將轉賣亞洲 04:102022/04/16 全球財經 EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 14:512022/04/17 國際 商品期貨趨勢專欄－天然氣期貨 多頭氣盛 04:102022/04/19 證券．權證 抗俄撐50天 澤倫斯基感謝人民 04:102022/04/16 話題觀察 《國際政治》俄烏紛爭起 亞洲須自省 08:302022/04/18 財經 俄斷天然氣 德恐跟著斷氣 04:102022/04/15 全球財經 談烏克蘭危機 陸駐美大使：需要共同為世界減壓不是加壓 10:292022/04/19 兩岸 澤倫斯基與IMF總裁 商討烏戰後重建 04:102022/04/19 國際大事 《國際經濟》歐洲拒買 普丁：能源銷售轉向東方 10:412022/04/15 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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