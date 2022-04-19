EMSC：東加王國地震 規模5.9 13:262022/04/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，大洋洲國家東加王國今天發生規模5.9地震。 路透社引述歐洲地中海地震中心的話說，地震震源深度80公里。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110419 EMSC：印尼比亞克地震規模5.6 震源深度僅5公里 坦承制裁影響大 普丁：油氣將轉賣亞洲 #EMSC #東加王國 #歐洲 #地震中心 #地中海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲律賓民答那峨島地震 EMSC通報規模6 10:552022/04/19 國際 文山地區缺國中 議員盼儘速租用台糖土地 18:442022/04/18 生活 陸殲20換自製心 常態巡航東、南海曝兩大訊息 10:202022/04/16 軍事 《國際經濟》歐洲拒買 普丁：能源銷售轉向東方 10:412022/04/15 財經 俄斷天然氣 德恐跟著斷氣 04:102022/04/15 全球財經 朝友根留台灣 善盡社會責任 04:102022/04/19 產業特刊 抗俄撐50天 澤倫斯基感謝人民 04:102022/04/16 話題觀察 金研院看世界－制裁迎頭痛擊 俄羅斯經濟大大衰退 04:102022/04/19 專題周報 俄烏戰事衝擊歐經濟 歐股留意政策作多行情 12:022022/04/19 財經 斥資6千萬整修花蓮遊客中心 小旅遊深入認識地方生態文化 13:382022/04/19 寶島 《國際金融》歐洲股市18日休市1天 08:512022/04/18 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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