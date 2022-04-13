中央氣象局地震報告指出，今（13）日17：28發生芮氏規模4.1地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方33.4公里，地震深度14.2公里。各地最大震度如下：

宜蘭縣地區最大震度3級。

武塔、南澳3級、蘇澳、澳花2級、冬山、牛鬥、大同、頭城、南山1級。

花蓮縣地區最大震度2級。

和平2級、太魯閣、西寶1級。

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