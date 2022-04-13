17：28 宜蘭近海規模4.1地震 最大震度宜蘭3級 17:402022/04/13 中時新聞網 温雅芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 17：28發生有感地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（13）日17：28發生芮氏規模4.1地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方33.4公里，地震深度14.2公里。各地最大震度如下： 宜蘭縣地區最大震度3級。 武塔、南澳3級、蘇澳、澳花2級、冬山、牛鬥、大同、頭城、南山1級。 花蓮縣地區最大震度2級。 和平2級、太魯閣、西寶1級。 航空城產專區 4/22公告土地標售 入伍6天才知被匡列 宜蘭金六結營區新兵確診 軍方證實了 #地震 #宜蘭 #震央 #震度 #花蓮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭＋14 議員沒打疫苗赴喜宴染疫 林姿妙同場PCR結果出爐 16:092022/04/13 生活 台中七期預售豪宅 瞄準9字頭 04:102022/04/13 產業特刊 企業投資抵減 可減免房地2.0稅額 04:102022/04/13 金融．稅務 首例議員確診！宜蘭議員未打疫苗 喝喜酒染疫 11:492022/04/13 生活 今增744例 確診地圖2縣市深褐化「南北連成一線」 17:222022/04/13 生活 3囂張惡煞闖宜蘭民宅 持棍棒狂毆主人 1人落網 14:312022/04/13 社會 放寬農地工廠移工A、B廠限制 楊瓊瓔：促使法律更接地氣 11:512022/04/13 政治 監院最新財產申報蘇震清太驚人 陳明文擁49筆土地 ！ 13:472022/04/13 政治 與索羅門簽署安全協議 陸外交部：不針對任何第三方 17:392022/04/13 兩岸 宜市長人選 綠營推賴瑞鼎 藍營先協調 04:102022/04/13 地方新聞 年底選舉熱！民眾黨喊話宜蘭縣不缺席 14:302022/04/13 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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