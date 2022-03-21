俄烏局勢未明，近期全球金融市場波動加劇，主要股市近一個月跌幅動輒5％、10％以上，信用債市同樣受壓抑，優先順位高收益債因存續期較一般高收益債短，且具高息優勢，又有擔保品與償債順序居前特性，提供相對穩健的走勢，近一個月全球高收益債券基金，以優先順位高收益債為投資主體的基金相對抗跌，有利適度考量配置。

投信法人表示，儘管近期國際地緣政治動盪以及美公債利率飆升使得各類債券表現普遍拉回，不過在景氣復甦前景未變下，高收益債因景氣與企業基本面好轉，料將支撐信用風險穩定，加上其存續期間較短，面對利率走升環境更具抵禦能力，表現仍不看淡。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，儘管利率風險上升、高通膨環境使得企業經營成本增加，高收益發債企業近年來的財務體質，仍可抵禦不確定性的衝擊。根據S&P Global Ratings Research的統計，今年高收益債違約數創下歷年同期間最低，基本面仍屬健康，預期今明年違約率也將維持在歷史低位，可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，長多趨勢不變。

李運婷認為，有別於一般高收益債，優先順位高收益債在息收與存續期間上更具優勢，從收益角度來看，優高收債的殖利率接近6.7％，較一般高收益債佳，及其存續期約為3.82年，明顯低於一般高收益債的4.21年，顯示其不僅具高息優勢，利率敏感度也較低，為債券資產中抵抗利率上升的最佳利器。

此外，優先順位高收益債的發債產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求，在產業方面，相對看好非核心消費、基礎工業、資本財與交通運輸等表現。