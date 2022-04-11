美股上周表現欠佳，美國聯準會鷹派言論、加上俄烏局勢及疫情消息，皆拖累股市表現。港股11日開盤受此低迷氣氛影響，恒指11日低開0.84％，隨後跌幅擴大。

截至收盤，恒生指數跌3.03％，報21,208.30點。國企指數跌3.76％，報7,208.49點。紅籌指數跌2.80％，報3,997.25點。

恒生科技指數大跌5％。嗶哩嗶哩跌超13％，快手跌近7％，小米跌超6％，美團跌5.75％。

汽車股跌幅居前，小鵬汽車跌近10％，比亞迪股份跌超7％，理想汽車跌超8％。

長城汽車跌13.01％，公司今年3月份汽車銷量100,930輛，年減8.86％；產量103,957輛，年減5.54％。長城汽車負責人11日表示，受上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，長城汽車多家零部件供應商受到波及，導致工廠產能受限。

另，同樣因缺料而不得不停工的蔚來，收跌11.44％。