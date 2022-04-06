開打至今已一個半月烏俄戰爭似乎沒有停歇的跡象，世界各地公民社會紛紛以實際行動表達與烏克蘭同在的信念，其中來自高雄附中的魯謙，用翻唱並重新混製烏克蘭饒舌歌曲的方式，表達對烏克蘭的支持，以及對於和平的期望；在5日發表的MV中，亦有包含不少來自高雄市青年局國際志工團、青年事務委員會、雄校聯社團養成實驗室的各地年輕夥伴，在影片中紛紛揮舞著烏克蘭的國旗共襄盛舉，青年局長張以理也在其中表達支持，呼籲青年一同關注國際政治與其所衍伸的人道議題。

目前就讀於高師大附中，並擔任學生會長的魯謙，平日愛好嘻哈與電音音樂，更致力於校園民主，發起諸多審議民主活動暨校內議題倡議；他指出，會想以音樂聲援烏克蘭，是聽到了嘻哈界前輩「嗩吶」的介紹，深受該曲原創者、烏克蘭饒舌歌手Tricky Nicki的精神震撼，自己也非常在乎烏克蘭的遭遇，所以決定用嘻哈音樂來表達自己的看法和信念，也在很短的時間內完成了這次創作。而魯謙重製的翻唱曲上架後不只被原創者轉發，也讓很多烏克蘭朋友看到來自台灣的聲援，「他們的每一個留言都讓我非常非常感動，也讓我意識到『聲援就是要讓他們看到才有意義』這件事情」但他也強調其實「很希望在影片完成之前，戰爭就結束了」，所以「很遺憾讓大家看到這首歌」。

曾參與青年局舉辦之社團幹訓，以及「高速青春」音樂培力計畫的魯謙，不忘邀請許多各地志同道合的青年在MV中共同現身，讓千里之外的烏克蘭人仍能透過網路，看到來自台灣的支持與祝福；青年局長張以理指出，對於該局過往主辦課程之學員能發揮專長與正義感，用自己的興趣為弱勢者發聲，成功將來自台灣青年的心意傳達給烏克蘭人，他為所有願意挺身而出的年輕人感到驕傲，也呼籲各界持續關注烏克蘭人處境，嚴肅看待這場人道危機。

魯謙表示：「任何的戰爭都是罪惡的，作為一個足夠幸運能活在和平之下的青少年，我覺得我們有責任，或至少應該要有意識的去了解暴力衝突給所有人的傷害，然後盡我們所能的去阻止它。」他感謝包含青年局轄下相關團體成員在內的所有響應者，未來也會在課餘時間繼續實踐理想，守護這些信念與價值。