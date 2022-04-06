馬來西亞歌手黃明志，日前才因與陳芳語合作《玻璃心》一曲，再度收穫大批粉絲，豈料日前13年來苦心經營Youtube頻道，已累積高達327萬訂閱，卻在昨早(5)疑似遭受俄羅斯駭客入侵，影片全數消失，總點閱60億點擊一夜蒸發，甚至頻道名稱還被改成俄文髒話，為此，黃明志昨晚拍片怒比中指，狠嗆駭客：「我們支持烏克蘭！」

黃明志Youtube頻道影片全被消失，名稱還被改成俄羅斯文。(圖／黃明志 Youtube)

5日晚間黃明志回應此事，人在英國的他露面說明，Youtube帳號可能被某一俄羅斯駭客盜用了，一邊說著話表情愈變愈扭曲，短短52秒影片中，相當不滿13年來的心血就這麼化為泡影，不僅飆出一連串髒話，還多次比出不雅手勢，其中甚至都還比出了中指，直嗆「我們支持烏克蘭」強調支持烏克蘭抵禦俄羅斯的決心，也說明到目前都還在搶救當中，隨後憤怒結束拍攝。

針對此事，黃明志經紀人解釋，目前已聯絡平台方處理此事，期望是能請Youtube幫忙回溯已往內容，粗略估計60億點擊一夜蒸發，這對黃明志而言損失慘重。網友見他情緒如此激動，留言安慰：「放心！ 一定會救得回來啦 youtube系統有備份」、「希望能夠救回呀！！」、「惡劣的人種，希望頻道拿的回來」還有人勉勵他「相信此事並不能擊倒你，只會讓你更強大，加油支持你！」、還有人拿黃明志新歌《如果我一無所有》，搞笑鼓勵「有點邪門，希望你可以拿回屬於你的一切」。