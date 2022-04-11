俄羅斯國防部表示，他們剛剛利用巡弋飛彈，摧毀了某歐盟國家提供給烏克蘭S-300防空飛彈系統。言下之意就是，歐盟贈送烏克蘭大型裝備也沒用。

路透社報導，俄羅斯國防部稱，星期日，從海上發射的「口徑」巡弋飛彈(Kalibr)成功摧毀了四座烏克蘭S-300防空陣地，那些S-300隱藏在烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)郊區的機庫中，但仍然被俄軍所發現。俄軍還表示，這場襲擊也造成25名烏克蘭士兵的傷亡。

俄羅斯的聲明特別提到「某歐洲國家提供的S-300」，雖然沒有透露是哪個歐洲國家，但幾乎就已是劍指斯洛伐克，因為斯洛伐克是歐盟國家中，唯一明確表示已提供S-300系統。

斯洛伐克表示，他們所提供的飛彈系統並不在第聶伯羅，這些報導是俄羅斯的謊言。

烏克蘭空軍的Su-25攻擊機。俄軍宣稱再擊落2架該型機，比較驚訝的是，烏克蘭竟然還有Su-25還可調派，顯然俄軍還沒取得制空權。(圖/烏克蘭空軍)

俄羅斯國防部還表示，俄軍在伊久姆(Izium)附近擊落了2架烏克蘭的Su-25攻擊機，摧毀了2座彈藥庫，其中一座彈藥庫位於南部城市尼古拉耶夫(Mykolaiv)附近。