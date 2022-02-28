據今日俄羅斯通訊社2月28日報導，參加俄烏談判的烏克蘭代表團當天已抵達白俄羅斯境內。烏克蘭此前拒絕在白俄羅斯談，要求另擇地點。不過，27日，烏克蘭總統澤連斯基與白俄羅斯總統盧卡申科通電話後，烏方又同意到戈梅利進行談判。

★戈梅利在哪裡？為什麼會選在這個地方？

新華社駐明斯克首任首席記者孫萍分析，選擇戈梅利作為談判地點是烏俄雙方妥協的結果。俄羅斯方面一開始建議在白俄羅斯首都明斯克舉行談判，但遭到烏方拒絕。烏方認為俄白關係密切，白俄羅斯也參與了俄烏衝突，俄方的一些武器裝備就是從白俄羅斯領土運進烏克蘭的。

烏方此前提出在一些中東歐國家的首都舉行會談，包括華沙、布達佩斯等。而這些北約國家顯然是俄方不能接受的。最終雙方達成妥協選在戈梅利。俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，戈梅利這個地點是烏方選的。

戈梅利州位於白俄羅斯東南部，屬於白俄羅斯與烏克蘭交界地區。其行政中心戈梅利市是排在明斯克後的第二大城市，距離明斯克302公里，距離莫斯科567公里，距離基輔222公里。雖然戈梅利是白俄羅斯第二大城市，但很多在白俄羅斯工作過的華人都沒有去過那裡。

戈梅利州距離烏克蘭很近，是白俄羅斯境內受1986年車諾比核事故影響最大的地區之一。核事故發生後產生的大量放射性塵埃隨風飄到戈梅利州境內，導致當地生態環境受到嚴重污染，迄今還保留著一些政府畫定的無人區。

2014年烏克蘭危機爆發後，明斯克曾作為兩份停火協議的簽署地點而一度成為歐洲乃至世界輿論的焦點，2015年簽署的新明斯克協議是過去數年來國際社會普遍公認的政治調解烏克蘭危機的解決方案。如今，烏克蘭硝煙再起，烏克蘭危機的政治解決需要國際社會付出更大努力。

專家分析，烏克蘭問題的演變有著複雜歷史經緯，一次談判很難徹底解決矛盾衝突，但雙方的談判有助於當前局勢的降溫。