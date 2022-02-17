國民黨16日成立「中央選舉提名委員會」，以及由祕書長黃健庭召集的「中央選戰策略會報」。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，「中央選舉提名委員會」怎沒有江啟臣？侯友宜和盧秀燕是怎回事？前民進黨立委郭正亮則披露民進黨內「選對會」和「協調小組」的運作方式。

備戰年底九合一選舉，國民黨16日成立由黨主席朱立倫擔任召集人的「中央選舉提名委員會」，成員包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等共8人，負責指導與最後核定提名；另成立祕書長黃健庭召集的「中央選戰策略會報」。

不過，侯友宜和盧秀燕今天都以不宜「球員兼裁判」為由婉拒，並強調全力為黨輔選。對此，國民黨表示，尊重侯、盧的決定。

資深媒體人黃暐瀚今（17）日在《新聞大白話》質疑，既然問了韓國瑜、趙少康，怎麼沒有江啟臣？且既然問了趙少康，但趙少康自認不適合，所以沒有列入名單。那麼侯友宜和盧秀燕是怎回事？另外，除了「提名委員會」，又設「選戰策略會報」，那真正提名的是哪一單位？如果台南沒有提名謝龍介，是誰的責任？到底是哪一單位做選擇？

郭正亮披露民進黨的做法，有「選對會」，下面有「協調工作小組」，「協調工作小組」是林錫耀和洪耀福當共同召集人，成員大部分是區域立委。「協調小組」提出名單，送到選對會，由選對會最後拍板，選對會當然可以提出不同意見。

郭正亮強調，鄭文燦、陳其邁和林佳龍也在選對會裡面，沒有人拒絕。而林佳龍可能會參加台北市長提名初選，了不起就是涉己事務不要表決。選對會是要處理提名爭議，形成名單之後，中央有輔選團，大家都要投入，輔選團是另外一個概念。