行政院今宣布開放日本福島5縣市食品輸台，國民黨批評忽視779萬反核食民意，遭民進黨反指，前總統馬英九2016年就曾公開贊同台灣應盡快開放日本福島食品進口。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨再度祭出「馬維拉」來掩飾其不顧人民食安的草率決策，卻反而凸顯出民進黨不斷「雙重標準」的投機本質。

凌濤指出，回顧2016年，不僅多位民進黨政治人物表達反對核食進口，包含林淑芬、劉建國等批評開放核食是「蓄意殺人，政府是共犯」，此外，當時民進黨13個執政縣市更發表聯合聲明，堅持「福島縣食品禁止進口」等四項禁止原則，如今重重自打臉，換了位置就忘了捍衛國人健康的承諾。

凌濤細數，2016年民進黨再度執政後，蔡政府研議開放日本核災區食品進口，但民進黨中央與其執政縣市發布聯合聲明表達禁止核食四原則，包括屏東縣長潘孟安說不支持日本福島縣的食品進口；時任嘉義市長的涂醒哲更揚言，若中央同意進口，他會讓嘉義市成為全台第1個禁止福島食品進入的城市；時任桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長李進勇、彰化縣長魏明谷也都同聲說，福島縣的食品一律禁止輸入。

凌濤質疑，如今，這些民進黨政治人物全部消音，「難道都讓政治利益掩蓋了良知？」，人民食品安全的重要性不論經過多少年都不會改變，更不應該打折扣，民進黨政治人物當時標榜為人民健康把關，難道都是為了一時的政治利益？如今轉頭就棄人民的健康於不顧？

凌濤提及，民進黨聲稱「用科學證據確保健康無虞」，但目前政府僅於2020年7月由食藥署公布一份「2019年日本食品檢驗報告」，其中針對31件福島5縣核災區食品進行鍶90檢驗未檢出，如何能就此研判全部日本食品未受鍶90汙染？

凌濤接著說，甚至食藥署昨天才急忙公布「109年度輸入食品風險分析」，聲稱「風險可忽略」，但對於民眾的疑慮，包括檢測、管制方式等是否已有相關配套措施？尚未有更明確的訊息，民進黨執意開放日本核食進口，只會讓人民對自身的健康安全更為恐慌。

凌濤提醒，民進黨不應該背離779萬的民意訴求，在未向人民充分說明，也沒有與國會充分溝通，執意突襲開放核食，傷害國人及下一代子孫的健康，勢必難讓台灣人民所認同。