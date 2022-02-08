行政院今天宣布解禁日本福島食品，國民黨立院黨團今開記者會表達嚴厲譴責。國民黨團總召曾銘宗批評蔡政府漠視當年反核食公投779萬民意，未與民眾、在野黨溝通便逕行解禁，且未有完整的配套措施，因此將抵制行政院長蘇貞昌到立法院進行施政報告。

曾銘宗表示，日本京都政府都對其營養午餐訂出輻射標準，顯示核災當地食品對有健康疑慮的，且台灣對日貿易逆差高達7000億，照理說我們對日的貿易談判，本來就有優勢，更不用說所謂可以加入CPTPP，日本駐台代表都說是兩碼子事了，蔡政府無疑是「對日自我矮化」。

曾銘宗表示，國民黨主張輻射物質要零檢出，且開放爆料專線（02-2358-8364）給民眾檢舉，國民黨近兩天就會召開公聽會，邀請專家學者檢視蔡政府配套是否可行，在沒有好的配套下強行開放的話，國民黨團將抵制行政院團隊到立法院進行施政報告。

對於蔡政府稱去年公投呈現多數台灣人民想走向世界，國民黨團書記長萬美玲批評，所有國人都想走向世界，但這句話根本莫名其妙，走向世界不是拿健康交換，年前送萊豬、年後又進核食；國民黨立委賴士葆也批評，反萊豬跟反核食一點關係都沒有，根本胡扯一通。

國民黨立委謝衣鳳也質疑邊境檢驗能量是否足夠，今年編列的預算才增加2000萬，是能增加多少採檢能量？國民黨立委吳怡玎也指出，食藥署昨天公布的所謂科學報告，跟107年找來的團隊是同一個，國內只剩一組專家團隊可以參考了？賴士葆也指出，立委跟學者專家都多次要求，衛福部要去核災當地定期抽驗在地食品，才能確保安全，但是政府就是不做，「現在標準就是日本標準，日本標準就是蔡政府標準，日本說可以他就可以，都以日本為主。」

賴士葆也說，民進黨這麼急，就是因為年底選舉，他要清理戰場，想要乘勝追擊。國民黨立委洪孟楷表示，媒體點名年底選戰會派政務官參選，如經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中，這次都與解禁核食有關，都將成「核食部長」，這是他們參選給台灣人民的起手勢跟見面禮？