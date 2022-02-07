有關立院修憲，民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，國民黨現在揚言要把環境權等等議題拉進來重新討論，但修憲委員會都結束了，請國民黨了解議事程序，不可能回頭走，「車子從高雄開到桃園，準備要進台北站了，怎麼可能拉回月台重新來。」

至於是否擔心國民黨在公民權下修至18歲的修憲討論時，選擇不出席反制。柯建銘指出，1月22日修憲委員會已經送案出去，到2月底或3月初會在院會表決，因為修憲的高門檻，須達4分之3出席後再4分之3同意。若國民黨不出席選擇抵制，那就是朝野政黨3缺1，歷史會看待這一刻。

針對國民黨立院黨團總召曾銘宗說，修憲要重來。柯建銘回應「那過程都已經走過了」，現在案子都已經出委員會了，沒有任何程序是案子已經出委員會，還要重開委員會，請國民黨了解議事規則。

針對國民黨主張修憲公投不可併大選，柯建銘表示，修憲案必須要公民複決，並沒有不能和選舉併行，修憲門檻極高，得達9百多萬票，國民黨這種要求，代表他們想抵制修憲案。

柯建銘指出，修憲委員會都已經結束了，請國民黨先去了解議事程序，不可能回頭走，車子從高雄發車，都準備要進台北站了，怎麼可能拉回去重來。

柯建銘說，國民黨既然要逃避修憲，何不乾脆講清楚，現在既逃避又要說謊，國民黨在搞什麼遊戲，人民都看得很清楚。