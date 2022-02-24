俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，俄羅斯總統普丁今（24）日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。對此，資深媒體人黃創夏表示，今天開戰，普丁是故意「挑日子」，因為2月23日是前蘇聯「紅軍誕生日」。黃創夏並指出，美國總統拜登還在想明天找盟國討論，但面對侵略者，「遲疑」犯大忌。

黃創夏24日在臉書發文指出，今天開戰普丁是故意「挑日子」，因為1918年2月23日，是俄羅斯前身，蘇維埃共和國的志願紅軍在彼得格勒南部普斯科夫擊退德軍，保衛了彼得格勒。從1922年起蘇聯將2月23日作為「紅軍誕生日」，1923年起改稱「紅軍日」（俄語：День Красной Армии），1946年起改稱「蘇聯建軍節」（俄語：День Советской Армии и Военно-Морского флота），1995年起更名為「祖國保衛者日」。從2002年起祖國保衛者日俄羅斯全國放假一天。

黃創夏提到，「祖國保衛者日」是一個軍人的節日，一般要舉行閱兵和遊行等活動。俄羅斯人也將「祖國保衛者日」看做是一個「男人節」，這一天婦女們會向自己的丈夫贈送禮物。

黃創夏並在另一篇臉書貼文指出，拜登還在想明天找盟國討論，但普丁已下令開戰揮軍直入烏克蘭，面對侵略者，「遲疑」犯大忌。