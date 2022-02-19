國民黨成立「中央提名委員會」，被列入擔任委員的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆以避免球員兼裁判為由婉拒，前總統馬英九表示，黨主席朱立倫應再跟他們溝通。新北市長侯友宜今（19）日上午被問及此事，他說，謝謝大家，我們唯有同心齊力，大家面對如何努力做事，贏得民眾的信賴，打贏這場選戰。