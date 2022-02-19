馬英九稱朱立倫應再和侯、盧溝通 侯友宜回應了 11:452022/02/19 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今視察安坑輕軌列車平面段動態測試。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨成立「中央提名委員會」，被列入擔任委員的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆以避免球員兼裁判為由婉拒，前總統馬英九表示，黨主席朱立倫應再跟他們溝通。新北市長侯友宜今（19）日上午被問及此事，他說，謝謝大家，我們唯有同心齊力，大家面對如何努力做事，贏得民眾的信賴，打贏這場選戰。 蔡英文至林崑海靈堂致哀 遺孀透露林崑海生前掛念1218 朱立倫公布提名小組名單 藍營人士看出2特點 #侯友宜 #馬英九 #朱立倫 #盧秀燕 #中央提名委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營三大首長拒列提名委員會 朱立倫：已充分溝通「大家會團結」 12:182022/02/18 政治 提名委員遭婉拒 朱立倫挨批犯低級錯誤 04:102022/02/19 政治要聞 侯友宜、盧秀燕婉拒加入中央選舉提名委員會 國民黨：尊重 14:482022/02/17 政治 馬英九分享重振雄風策略 連勝文籲要以牙還牙 12:522022/02/18 政治 時論廣場》朱立倫的選戰很特別（桂宏誠） 20:152022/02/17 時論廣場 黃珊珊批國民黨「胖虎」黃創夏看透動機：怕被柯文哲出賣 09:232022/02/18 政治 「誰最適合擔任下一屆總統」民調搶先曝光 兩大咖差距竟拉開了 09:012022/02/19 政治 新聞透視》未戰先自傷 黨魁要負最大責任 04:102022/02/18 政治要聞 朱立倫的選戰很特別 04:102022/02/18 時論廣場 品觀點｜地方選舉靠人不靠黨 侯盧與朱切割 15:522022/02/18 政治 看重地方組織能力 朱立倫欽點張逸華任黨部主委 12:512022/02/18 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。